SC Freiburg: Christian Streich schimpft über Video-Schiri wegen Wolfsburg-Tor

Der Frust saß tief bei den Freiburgern - aber was war passiert?

In der 21. Minute brachte John Anthony Brooks die Wölfe nach einer Ecke in Führung, allerdings kam im Getümmel im Strafraum Schlotterbeck durch einen Tritt von Kevin Mbabu zu Fall. Der Treffer wurde im Kölner Keller durch Videoassistent Sascha Stegemann lange überprüft, zählte aber schließlich - ohne dass sich Schiedsrichter Tobias Reichel die Szene nochmals in der Review-Area angeschaut hatte. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)