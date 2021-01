Handball-WM: Niklas Landin vom THW Kiel bei Dänemark der gefeierte Held

Landin hat "wahnsinnig gehalten"

Im Siebenmeter-Krimi gegen Ägypten im Viertelfinale hatte Landin seine Mannschaft gerade so ins Halbfinale gehievt, dort war er gegen Spanien ebenfalls in entscheidenden Momenten zur Stelle. Und im Endspiel wurde Landin endgültig zum Helden.

Landin: CL-Sieger und Weltmeister innerhalb eines Monats

Der 32-Jährige, der im All-Star-Team des Turniers (zu Recht) Schwedens Andreas Palicka den Vortritt lassen musste, krönte am Sonntag den wohl besten Monat seiner Karriere. Denn vor vier Wochen, genauer gesagt am 29. Dezember 2020, triumphierte der Keeper - gemeinsam mit seinem Bruder Magnus Landin, der ebenfalls Weltmeister wurde - mit dem THW Kiel beim Final Four der Champions League.

Landin hatte sowohl am Halbfinalsieg gegen Veszprém als auch am Final-Coup gegen den FC Barcelona einen gehörigen Anteil.

Landin Welthandballer 2019

Dänemark feiert die Handball-Helden

Kein Wunder, dass in der Kabine in Kairo der Champagner in Strömen floss. Und zu Ehren des neuen und alten Weltmeisters strahlte sogar die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden bis Mitternacht in den dänischen Farben.