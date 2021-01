VfB Stuttgart Thomas Hitzlsperger kandidiert nicht als Präsident

Nächste Runde in der Saga um das Präsidentenamt beim VfB Stuttgart: Vorstand Thomas Hitzlsperger wird nun doch nicht zur Wahl antreten.

Thomas Hitzlsperger hat am Sonntag verkündet, dass er seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl bei den Schwaben zurückgezogen hat.

"Ich mache das aus Verantwortung gegenüber unserem Verein und gegenüber meinen Mitarbeitern", sagt der VfB-Vorstandsvorsitzende in einem Video-Statement. "Wir brauchen wieder Ruhe im Verein. Mit meiner Entscheidung will ich meinen Teil dazu beitragen."

Hitzlsperger Teil einer VfB-Schlammschlacht

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte Hitzlsperger den aktuellen Klub-Präsident Claus Vogt in einem offenen Brief scharf attackiert und seine Kandidatur für dessen Amt verkündet. Vogt hatte seinerseits mit einem offenen Brief gekontert und dabei die Fans hinter sich gebracht.