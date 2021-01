FC Chelsea: Thomas Tuchel - so kommt Timo Werner aus der Krise

Timo Werner bleibt auch im zwölften Liga-Spiel in Folge ohne Tor. Nach seinem ersten Einsatz unter Thomas Tuchel sagt der Chelsea-Coach, was Werner jetzt helfen könnte.

Werners Torflaute hielt allerdings auch beim 2:0-Sieg der Blues gegen Burnley an - und dauert nun in der Premier League schon seit zwölf Spielen an. Tuchel brachte ihn zunächst auf der halblinken Position direkt hinter Mittelstürmer Tammy Abraham. Nach dessen Auswechslung zur zweiten Halbzeit fungierte der Ex-Leipziger selbst als alleinige Sturmspitze.

Tuchel: So kommt Timo Werner aus der Krise

Das einzige, was ihm nun helfe, sei ein einfaches Tor, so Tuchel: "Er muss weiter hart arbeiten, vielleicht schießt er dann mal ein leichtes Tor aus einem Meter oder er fälscht mit seinem Knie mal einen Schuss ins Tor ab."

Man müsse sich aber auch als Team verbessern, um Werner in Situationen zu bringen, in denen er entscheidend sein könne, fordert der 47-Jährige.

Gegen Burnley brachten die Blues ihren Stürmer nur einmal in eine halbwegs gefährliche Position, als er per Kopf an den Ball kam (52.), aber an Torwart Nick Pope scheiterte.