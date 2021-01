FC Bayern: Wird Niklas Süle zum Opfer des Upamecano-Deals?

Berater bestätigt: So weit sind Bayerns Verhandlungen mit Upamecano

Es ist einiges in Bewegung in der Abwehr des FC Bayern München.

Was aber wird aus einem auch noch recht jungen Mann, der eigentlich auch mal als zentraler Baustein des Münchener Defensivmosaiks vorgesehen war?

Niklas Süle, der in der Nationalmannschaft ein Erbe Boatengs wurde und es bei Bayern eigentlich auch werden sollte, könnte zu einem Opfer der architektonischen Verschiebung werden, die der Rekordmeister gerade vornimmt.

Niklas Süle nicht da, wo er vor dem Kreuzbandriss war

In Abwesenheit des 1,95 Meter großen Rechtsfußes entwickelten sich Alaba und Boateng zum neuen Herzstück der FCB-Abwehr, während Alphonso Davies' Umschulung zum Linksverteidiger - Alabas vorherige Position - eine der Erfolgsgeschichten der Triple-Saison war.

Auch in der aktuellen Saison sind Alaba und Boateng bei Hansi Flick im Abwehrzentrum gesetzt, Süle kommt zwar auch zu Spielzeit, aber oft sitzt er auch auf der Bank oder hilft als Rechtsverteidiger aus. Als Innenverteidiger startete der 1,95 Meter große Rechtsfuß in 19 Ligaspielen bislang nur fünfmal. Am Samstag gegen Ex-Klub Hoffenheim blieb Süle nur ein Drei-Minuten-Einsatz als Joker - für Boateng.