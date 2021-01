FC Liverpool: Steven Gerrard hätte gerne unter Jürgen Klopp gespielt

Doch Steven Gerrard und Jürgen Klopp haben sich an der Anfield Road leider knapp verpasst - zum Leidwesen Gerrards.

Schließlich verließ er die Reds, um eine neue Herausforderung in der MLS bei LA Galaxy anzunehmen, wo er ein Jahr lang spielte, bevor er seinen Rücktritt aus dem Profifußball bekannt gab.

Gerrard: "Ich hatte mit Liverpool eine fantastische Reise"

"Da ist ein bisschen Bedauern - aber ich sage nur ein bisschen, weil ich in Schottland gelandet bin. Ich hatte mit Liverpool eine fantastische Reise, und all die Höhepunkte, zu denen mich der Klub geführt hat, sind Erinnerungen, die ich niemals vergessen werde, immer schätzen werde und an die ich jeden Tag denke", sagte die Liverpool-Legende.