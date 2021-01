Handball-WM: Spanien sichert sich Bronze gegen Frankreich

Europameister Spanien hat sich bei der Handball-WM in Ägypten die Bronzemedaille gesichert.

WM-Gold spielen am heutigen Sonntagabend ( Dänemark gegen Schweden ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker der Handball-WM ) Dänemark und Schweden aus.

Maßgeblichen Anteil am ungefährdeten Sieg der Spanier am Sonntag in Kairo hatte Torhüter Rodrigo Corrales mit 16 Paraden. Sein Stellvertreter Gonzalo Pérez de Vargas hielt zwei von drei Siebenmetern.