Eisschnelllauf: Pechstein verpasst Top 10

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat beim zweiten Saisonweltcup in Heerenveen eine weitere Top-10-Platzierung verpasst. Die fünfmalige Olympiasiegerin lief am Sonntag in Heerenveen über 3000 m in 4:08,089 Minuten auf den 14. und vorletzten Rang.