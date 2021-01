Sieg aus vollem Anlauf beim Hallen-ISTAF: Mihambo nähert sich Top-Form an

"Es war ganz in Ordnung. Es hat etwas gedauert, bis ich reingekommen bin", sagte Mihambo am ARD -Mikrofon.

Mihambo hatte dem ISTAF in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt eine "essenzielle" Bedeutung in der Vorbereitung auf die in den kommenden Sommer verlegten Olympischen Spiele in Tokio zugeschrieben. Sie müsse sich "wieder an den langen Anlauf und die damit verbundenen höheren Kräfte" gewöhnen, "um dann wieder gut springen zu können", hatte sie dem SID gesagt.

Vor zwei Wochen war Mihambo (Hallenbestleistung 7,07 m) in Frankfurt aus kürzerem Anlauf mit 6,52 m in die Hallensaison eingestiegen. Auch am kommenden Freitag (17.00 Uhr/zdf.de) beim zweiten Hallen-ISTAF des Jahres in Berlin geht die Weltklasse-Athletin an den Start. "Ich freue mich schon darauf, ich will dann nochmal angreifen", sagte Mihambo.