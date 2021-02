Super Bowl: Tyreek Hill von Kansas City Chiefs - NFL-Star und Täter

Tyreek Hill befindet sich vor dem Super Bowl in bestechender Form. Gegen die Bucs hat der Wide Receiver gute Erinnerungen, doch seine Vergangenheit ist dunkel.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es soweit. Im Stadion der Tampa Bay Buccaneers steigt der Super Bowl LV zwischen Tom Bradys Bucs und den Kansas City Chiefs.

Dann wird auch Tyreek Hill von den Chiefs wieder eine große Rolle spielen. Der 26-Jährige hat in dieser Saison einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er einer der besten Receiver in der NFL ist. ( Ergebnisse und Spielplan der NFL )

Seit 1980 hatten laut ESPN nur Qadry Ismail (210 im dritten Viertel im Dezember 1999) und Lee Evans (205 im ersten Viertel im November 2006) Catches über 200 Yards in einem Viertel verbucht.

Chiefs-Star Tyreek Hill: "Will der beste Receiver sein"

Zum fünften Mal erst knackte ein Receiver überhaupt die 260-Yard-Hürde. "Ich will", tönte Hill danach, "der beste Receiver im Spiel sein." ( Alles zu r N FL )

In gewisser Weise ist er das bereits. Denn es war beileibe nicht das einzige Spiel, indem Hill brillierte und neue Rekorde aufstellte.

Im AFC Championship Game gegen die Buffalo Bills war ihm zwar kein Touchdown gelungen, dafür aber ein Raumgewinn von 172 Yards - die meisten in einem Playoff-Spiel in der Geschichte der Chiefs, und für Hill wiederum sein drittes Postseason-Spiel in Folge mit mehr als 100 Receiving Yards.