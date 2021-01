Bundesliga: 1. FC Köln - Arminia Bielefeld 3:1 - Marius Wolf trifft doppelt

Wolf schnürt Doppelpack gegen Arminia Bielefeld

"Das wurde auch mal Zeit", sagte Kölns Geschäftsführer Horst Heldt bei Sky über Wolfs Tore. "Es freut mich für ihn natürlich. Er hatte auch in den Spielen davor schon immer mal wieder Möglichkeiten, auch in Hoffenheim." Den Sieg bezeichnete Heldt als verdient: "Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Der Sieg war wichtig."

Köln-Neuzugang Meyer zunächst auf der Bank

Gisdol verzichtete in seiner Startelf zunächst auf den prominenten Winter-Neuzugang Max Meyer, den er erst in der 90. Minute einwechselte. Brügge-Leihgabe Emmanuel Dennis lief indes von Beginn an auf und ließ seine Klasse ab und an aufblitzen. Allerdings war den Nigerianer noch die fehlende Bindung zum Kölner Spiel anzumerken.