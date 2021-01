Straßer verpatzt WM-Generalprobe - Kristoffersen siegt

Der Sieg im letzten Rennen für die Technik-Spezialisten vor der WM in Cortina d'Ampezzo/Italien (8. bis 21. Februar) ging an den Norweger Henrik Kristoffersen. Er sicherte sich seinen zweiten Saisonsieg vor Ramon Zenhäusern aus der Schweiz (+0,28) und dessen Landsmann Sandro Simonet (+0,38), der sich um 27 (!) Plätze verbesserte.

Straßer hatte nach dem ersten Durchgang als Siebter noch in Lauerstellung zum Podium gelegen, verpatzte den zweiten Durchgang auf immer schlechter werdender Piste aber völlig und wies zwei Sekunden Rückstand auf Kristoffersen auf. Straßer hatte zuletzt den Slalom in Zagreb gewonnen. Nach Platz zwei in Adelboden und fünf in Flachau war er danach zweimal ausgeschieden.