FC Bayern verleiht Chris Richards an TSG Hoffenheim

Der Abwehrspieler des deutschen Rekordmeisters schließt sich der TSG Hoffenheim an. Dies berichtet Sky am Sonntag, SPORT1 kann eine entsprechende Meldung bestätigen. Eine Kaufoption wird es nicht geben. Der 20-Jährige kam in der laufenden Saison in sieben Spielen bei der Profimannschaft des FCB zum Einsatz, lief zudem auch acht Mal in der 3. Liga für Bayern II auf.