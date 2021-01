Frenzel verliert an Boden - Riiber vor erneutem Triple-Triumph

Kombinierer Eric Frenzel hat beim letzten Springen des Nordic Combined Triples in Seefeld im Kampf um einen Podestplatz an Boden verloren.

Kombinierer Eric Frenzel hat beim letzten Springen des Nordic Combined Triples in Seefeld im Kampf um einen Podestplatz an Boden verloren. Der Rekord-Weltmeister und viermalige Triple-Sieger sprang am Sonntag von der Toni-Seelos-Schanze auf 100,5 m und fiel damit auf Platz fünf zurück.