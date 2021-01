Bierhoff fordert Tempo bei Nachwuchs-Reform

DFB-Direktor Oliver Bierhoff drückt bei der Nachwuchsreform des Deutschen Fußball-Bundes aufs Tempo. "Wenn wir jetzt nicht handeln, verspielen wir die Zukunft des deutschen Fußballs", schrieb Bierhoff in einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag: "Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren."