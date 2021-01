Boss Hainer: Bayern auch in der Coronakrise die Nummer eins

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer sieht den deutschen Fußball-Rekordmeister in der Coronakrise auch wirtschaftlich als die Nummer eins an.

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer sieht den deutschen Fußball-Rekordmeister in der Coronakrise auch wirtschaftlich als die Nummer eins an. "Ich bin der Meinung, dass wir in wirtschaftlichen Dingen auch international absolut führend sind", sagte der frühere Adidas-Boss der Bild am Sonntag selbstbewusst, "wir sind gut aufgestellt und werden mit Sicherheit als einer der Standfesten aus dieser Krise rausgehen".