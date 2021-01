WTA-Turniere in Melbourne: Siege für Petkovic und Barthel

Zwei Siege gab es für die deutschen Tennisspielerinnen in Melbourne bei der Rückkehr auf den Court nach 14-tägiger Corona-Quarantäne.

Zwei Siege gab es für die deutschen Tennisspielerinnen in Melbourne bei der Rückkehr auf den Court nach 14-tägiger Corona-Quarantäne. Andrea Petkovic zog bei der Gippsland Trophy durch ein 6:1, 3:6, 7:5 gegen die Italienerin Martina Trevisan ebenso in die zweite Runde ein wie Mona Barthel (Neumünster) bei der Yarra Valley Classic. Barthel gewann 7:5, 6:3 gegen die in Düsseldorf geborene Australierin Kimberly Birrell.