Hainer: Flick "wird uns zu nächsten Titeln führen"

Präsident Herbert Hainer will beim deutschen Rekordmeister Bayern München keine Trainerdiskussion aufkommen lassen. "Gehen Sie davon aus, dass wir die Arbeit von Hansi Flick wertschätzen. Wir sind ihm sehr dankbar für das, was er geleistet hat. Er wird uns zu den nächsten Titeln führen", sagte der 66-Jährige der Bild am Sonntag.