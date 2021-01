Bild: Löw hat sich mit Supertalent Musiala getroffen

Am Samstag ist Joachim Löw beim FC Bayern in der Allianz Arena zu Gast. Nach der Partie gibt es offenbar ein erstes Treffen mit Nachwuchstalent Jamal Musiala.

"Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut. Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Die Entscheidung liegt bei ihm", wird Löw von der Bild zitiert.