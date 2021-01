Serie ausgebaut: BBL-Primus Ludwigsburg macht das Dutzend voll

Mit dem zwölften Sieg in Serie haben die MHP Riesen Ludwigsburg die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) zementiert.

Mit dem zwölften Sieg in Serie haben die MHP Riesen Ludwigsburg die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) zementiert. Gegen das Schlusslicht Jobstairs Giessen 46ers setzte sich der Vizemeister am 15. Spieltag 99:85 (50:44) durch und schraubte seine Ausbeute auf 28:2 Punkte. Topscorer der Ludwigsburger war Jaleen Smith mit 20 Punkten.