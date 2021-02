Super Bowl: Tom Brady bricht bei Bucs Rekorde und lässt die NFL verzweifeln

Mit den Tampa Bay Buccaneers, die am 7. Februar im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs spielen, kann sich zum ersten Mal in der NFL-Geschichte eine Mannschaft im heimischen Stadion zum Champion krönen.

Brady lässt Kritiker verstummen

Nachdem Brady nach dem enttäuschenden Ende seiner Patriots-Ära mit dem Aus in der Wild Card Round gegen die Tennessee Titans 2020 vom ein oder anderen Experten bereits abgeschrieben wurde, strafte er in der Saison 2020/21 mit guten Leistungen und dem Finaleinzug mal wieder seine Kritiker Lügen.

Risiko-Wechsel zahlt sich aus

Statt mit seinem Teamwechsel sein Denkmal anzukratzen, gar sein Vermächtnis zu riskieren, zementiert er seinen Legendenstatus mit dem Einzug in seinen zehnten Super Bowl – übrigens schaffte er das so oft wie kein anderer Spieler und doppelt so oft wie jeder andere Quarterback in der NFL-Geschichte.