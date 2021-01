FC Bayern: Musiala für Deutschland? Jetzt schaltet sich Neuer ein

Am Samstag weilte Joachim Löw in der Allianz Arena.

Manuel Neuer empfiehlt Musiala für Deutschland

Kampf um Bayern-Talent Jamal Musiala

"Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut. Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Die Entscheidung liegt bei ihm", sagte Löw nach der Partie der Bild.