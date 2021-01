Handball-WM: Schwedens Andreas Palicka auch gegen Dänemark der Held?

In der letzten Sekunde der ersten Halbzeit des Halbfinals zwischen Schweden und Frankreich bei der Handball-WM in Ägypten hatte Andreas Palicka mit einer unfassbaren Parade das mögliche 14:16 aus Sicht der Franzosen von Valentin Porte verhindert.

Die gefeierte Aktion ließ die Skandinavier mit einer beruhigenden Führung in die Kabine gehen, die sie sich bis zum Ende nicht mehr nehmen ließen. Im WM-Finale geht es am Sonntag gegen Dänemark um Gold ( Handball-WM: 17.30 Uhr Finale Dänemark - Schweden im LIVETICKER ).

"Ich verstehe, dass die Franzosen Angst hatten. Da kommt ein fliegender Idiot mit dem Fuß am Kreuzeck. Da ist man natürlich erst einmal schockiert", sagte Teamkollege Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt nach dem 32:26–Triumph: "Das war eine fantastische Rettungstat."

Reflexartig hatte der Torhüter, der im Verein für die Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga spielt, seinen rechten Fuß deutlich über Kopfhöhe unter die Hand gezogen und damit Portes freien Wurf über das Tor gelenkt.

Handball-WM: Palicka hat "fünf Mal geweint"

"Ich war ein wenig überrascht, wie hoch ich mein Bein bekommen habe", sagte Palicka laut Dagens Nyheter selbst. Bei seiner Rettungstat zog sich der 34-Jährige allerdings eine "Verletzung am unteren Körper" zu, wie er zugab. Sein Einsatz im Finale soll allerdings nicht auf der Kippe stehen.

Völlig verdient nahm Palicka nach dem Coup gegen die Franzosen mit Tränen in den Augen die Auszeichnung zum Man of the Match entgegen, nachdem er elf der 35 französischen Würfe auf sein Tor pariert hatte.