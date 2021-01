Der 1. FC Kaiserslautern trennt sich von Trainer Jeff Saibene. Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison nehmen die Pfälzer einen Trainerwechsel vor.

Das war’s schon wieder für Jeff Saibene. Die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern haben zum zweiten Mal in dieser Saison den Trainer beurlaubt.

Das teilte der Drittligist am Samstagabend mit und bestätigte damit entsprechende SPORT1 -Informationen. Neben Saibene wurde auch Co-Trainer Ryszard Komornicki mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Nachfolge will der Klub zeitnah regeln.

Wehen-Wiesbaden besiegelt Schicksal von Saibene

Für den 52-jährigen Saibene war Wehen Wiesbaden damals das erste und jetzt sein letztes Spiel. Die 0:1-Heimniederlage gegen das Team von Trainer Rüdiger Rehm am Samstagnachmittag war zu viel des Guten für die Bosse.

Nur eine Torchance in 90 Minuten - die Roten Teufel gaben ein klägliches Bild ab. Es war ein blutleerer Auftritt. Das Team konnte sich bei Torwart Avdo Spahic bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. Es war des schlechteste Spiel unter Saibene.

Zum vierten Mal in Folge daheim ohne eigenes Tor - das gab es bei den Pfälzern in 1000 Heimspielen noch nie. ( SERVICE: Tabelle der 3. Liga )

1. FC Kaiserslautern steckt im Tabellenkeller fest

Nach 22 Saisonspielen belegen die Pfälzer Platz 15, stehen damit noch über dem Strich. Doch schon bei einem Remis vom VfB Lübeck am Sonntag beim MSV Duisburg kann der FCK auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

Saibene löste im September des vergangenen Jahres nach zwei Spielen Boris Schommers ab. Eigentlich war man mit dem Ziel Aufstieg in die Saison gestartet. Doch die ersten beiden Spiele wurden 0:1 zu Hause gegen Dynamo Dresden und 0:3 bei Türkgücü München verloren. Aufsichtsratssprecher Markus Merk wurde nach dem Auftritt in München wie auch zuletzt, als Saibene schonmal auf der Kippe stand, mit dem Satz "Ein 'Weiter so' darf es nicht geben." zitiert. Das dürfte er jetzt erneut sagen.