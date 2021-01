DFB-Pokal der Frauen: FC Bayern überrollt Walddörfer SV mit 13:0

Im Gegensatz zu den Triple-Helden von Hansi Flick sind die Frauen des FC Bayern souverän in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen.

Das Team von Trainer Jens Scheuer setzte sich im ersten Pflichtspiel des Jahres 2021 beim Drittligisten Walddörfer SV mit sage und schreibe 13:0 (8:0) durch und steht damit im Viertelfinale. Dort müssen die Münchnerinnen am 20./21. März bei der TSG Hoffenheim antreten.

Frauen des FC Bayern mit makelloser Bilanz

Besonders beeindruckend: Die Bayern-Frauen haben alle bisherigen Pflichtspiele in dieser Saison - egal, ob in der Bundesliga, im DFB-Pokal oder in der Champions League - für sich entschieden!