Snowboard: Hofmeister holt ersten Podestplatz in Moskau

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat beim Weltcup in Moskau zum vierten Mal in dieser Saison einen Podestplatz erreicht und gleichzeitig einen Bann gebrochen. In der russischen Hauptstadt setzte sich die letztjährige Gesamtsiegerin aus Bischofswiesen im kleinen Finale des Parallelslaloms gegen die Schweizerin Patrizia Kummer durch und sicherte sich den dritten Rang. Damit sorgte die 24-Jährige für die erste deutsche Podestplatzierung in Moskau.