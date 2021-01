Deutsche Frauen verpassen Monobob-Podest - Walker siegt in Igls

Die deutschen Frauen bleiben in der neuen Monobob-Disziplin weiter sieglos. Kim Kalicki fuhr als beste Starterin des BSD auf den sechsten Rang.

Die deutschen Frauen bleiben in der neuen Monobob-Disziplin weiter sieglos. Kim Kalicki (Wiesbaden) fuhr am Samstag in Innsbruck-Igls als beste Starterin des BSD auf den sechsten Rang, fast eine Sekunde trennte sie von Siegerin Breeana Walker aus Australien. Elana Meyers Taylor (USA) und Melissa Lotholz (Kanada) komplettierten das Podest.