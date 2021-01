Volleyball-Bundesliga, Frauen: SC Potsdam schlägt VC Wiesbaden klar

Krise beendet - und wie! Der SC Potsdam feiert nach vier Pleiten in Serie in der Volleyball-Bundesliga endlich wieder einen Erfolg.

Potsdam lässt Wiesbaden keine Chance

In Satz zwei erwischten die Gäste den besseren Start und spielten sich mit 3:1 in Front. Potsdam schlug aber zurück, stellte auf 4:4 und später auf 8:7. Es entwickelte sich ein ausgeglichener Satz, in dem Potsdam erst am Ende davonzog und mit 25:20 gewann (Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Frauen).