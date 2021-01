Bayern gelingt Revanche gegen Hoeneß

Die Münchner waren gegen gut gestaffelte Hoffenheimer um Kontrolle bemüht. Dies gelang nur in Ansätzen, vor allem nach vorne strahlten die Bayern zu Beginn keine Gefahr aus. Im Gegensatz zu den Gästen: Die hatten in der 9. Minute die große Chance zur Führung, doch Torwart Manuel Neuer parierte gegen den völlig freistehenden Ihlas Bebou in Klassemanier.

Die Bayern verzeichneten den ersten Torschuss nach einer Viertelstunde - der hatte es in sich: Ein Heber von Thomas Müller landete an der Latte. Die Münchner erhöhten in der Folge den Druck, hatten zunächst aber reichlich Glück, dass erneut Bebou bei einem Konter völlig frei am Bayern-Tor vorbei köpfte (26.).