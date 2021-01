Gegentor in letzter Sekunde: Darmstadt verpasst zweiten Sieg in Folge

Caliskaner (r) schoß in der Verlängerung den Ausgleich © FIRO/FIRO/SID

Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga nur ganz knapp den zweiten Sieg in Folge verpasst.

Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga nur ganz knapp den zweiten Sieg in Folge verpasst. Die Lilien kamen bei Jahn Regensburg zu einem 1:1 (1:0), nachdem Kaan Caliskaner (90.+7) den Ausgleich für die Hausherren erzielte. Tim Skarke (30.) hatte das Führungstor für die Gäste markiert. Regensburg bleibt damit in der Tabelle vor Darmstadt.