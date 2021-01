FC Bayern: Salihamidzic bestätigt Gespräche mit Upamecano-Beratern

Dayot Upamecano wird seit Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigt jetzt Gespräche mit den Beratern.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte am Samstag das Interesse der Münchner am Innenverteidiger von RB Leipzig.

Salihamidzic bestätigt Treffen mit Upamecano-Beratern

Zugleich bestätigte Salihamidzic ein Treffen mit Upamecanos Beratern Sascha Breese und Volker Struth an der Säbener Straße am Donnerstag. Die Bild-Zeitung hatte darüber berichtet. "Wir haben uns mit den Beratern getroffen und hatten sehr gute und professionelle Gesprächen. Jetzt müssen wir sehen, was da passiert", sagte Salihamidzic.