Anzeige

Bob: Friedrich holt Gesamtweltcup im Zweier Bob: Friedrich holt Gesamtweltcup im Zweier

Francesco Friedrich (r) holt den Weltcup-Sieg © AFP/EXPA/SID/STEFAN ADELSBERGER

SID

Rekordweltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat zum vierten Mal den Gesamtweltcup im Zweierbob gewonnen.

Rekordweltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat zum vierten Mal den Gesamtweltcup im Zweierbob gewonnen und damit eine perfekte Generalprobe für seine Heim-WM gefeiert. Der 30-Jährige holte am Samstag auch beim Weltcup-Finale in Innsbruck-Igls einen souveränen Sieg und ist nun zum dritten Mal in Serie ganz offiziell beständigster Zweier-Pilot des Winters. Die Kristallkugel war ihm allerdings schon vor dem abschließenden Rennen nur noch theoretisch zu nehmen.

Gut sieben Zehntelsekunden trennten Friedrich und seinen Anschieber Alexander Schüller nach zwei Läufen vom Letten Oskars Kibermanis auf Rang zwei - Friedrichs Überlegenheit war damit mal wieder erdrückend: Die nächsten zehn Bobs bewegten sich ebenfalls innerhalb von sieben Zehnteln. Der Russe Rostislaw Gaitiukewitsch wurde Dritter, Johannes Lochner (Stuttgart/0,94 Sekunden zurück) wurde mit Benedikt Hertel aufgrund eines schwachen zweiten Laufs nur Fünfter.

Anzeige

Der 30-Jährige beendet die Saison aber als Gesamtzweiter und kann sich zudem trösten: Er ist der einzige Pilot, der Friedrich in diesem Winter geschlagen hat. Von zwölf Zweier-Weltcups gingen elf an den Sachsen, nur im Dezember auf der ersten Station in Igls setzte sich Lochner durch.