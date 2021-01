Geiger fällt in Seefeld zurück - Rießle nun Vierter

Kombinierer Vinzenz Geiger hat zum Auftakt des zweiten Tages beim Nordic Combined Triple in Seefeld seine gute Ausgangsposition verspielt. Der Staffel-Olympiasieger aus Oberstdorf, nach dem ersten Wettkampf am Freitag noch Dritter, sprang am Samstagmittag nur 93,0 m und fiel damit auf Platz neun zurück. Der 23-Jährige liegt vor dem 10-km-Langlauf (ab 15.30 Uhr) 1:58 Minuten hinter Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber (Norwegen) zurück, der seine Führung mit 99,0 m ausbaute.

Das Triple im WM-Ort von 2019 erstreckt sich über drei Tage. Nach dem "Sprint" am Freitag mit einem Sprung und 5 km in der Loipe absolvieren die Kombinierer am Samstag einen "regulären" Gundersen-Wettkampf mit einem Sprung und 10 km, den Abschluss bildet am Sonntag ein "Marathon" mit zwei Sprüngen und 15 km. Die Athleten nehmen Vorsprung und Rückstand von Durchgang zu Durchgang mit.