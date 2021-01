Bundesliga: Köln - Bielefeld, Wolfsburg -Freiburg live im TV, Stream, Ticker

Kellerduell in der Bundesliga: Der 1. FC Köln steht Aufsteiger Arminia Bielefeld in einem wegweisenden Spiel gegenüber.

In dieser Partie hatten viele Experten Max Meyer von Beginn an erwartet. Doch Gisdol lässt den Neuzugang zunächst einmal auf der Bank. Mit Emmanuel Dennis steht indes der andere Neuzugang in der Startelf, die der Trainer auf fünf Positionen im Vergleich zur 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende geändert hat.