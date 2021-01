BBL live: ALBA Berlin - RASTA Vechta im TV auf SPORT1

ALBA Berlin ist in der BBL auf dem Vormarsch © Imago

ALBA Berlin eilt in der BBL von einem Sieg zum nächsten. Nun wartete RASTA Vechta auf die Albatrosse. SPORT1 zeigt das Spiel live im Free-TV.

ALBA BERLIN ist in der easyCredit BBL auf dem Vormarsch. Der amtierende Meister konnte zuletzt sechs Siege in Folge einfahren und ist mit dieser Serie auf Tabellenplatz vier geklettert.

Dabei haben die Berliner noch drei Spiele weniger als das Spitzentrio absolviert. Am vergangenen Wochenende gelang den "Albatrossen" gegen s.Oliver Würzburg ein souveräner 99:85-Sieg. Anschließend kassierte man in der Euroleague gegen den aktuellen Champion ZSKA Moskau eine knappe 68:71-Niederlage, zeigte dabei aber ebenfalls eine starke Leistung.

Eine schwere Aufgabe also, die RASTA Vechta am kommenden Sonntag in der Hauptstadt erwartet. Vechta ist zwar momentan Vorletzter, hat aber nach elf Niederlagen zu Beginn der Saison zuletzt dreimal gewonnen. Wer kann seine Siegesserie weiter ausbauen?