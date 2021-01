Eintracht Frankfurt: Chefscout Ben Manga bei Schalke 04 gehandelt

C. Michel, P. Berger

Ben Manga hat sich als Eintracht-Chefscout einen guten Ruf erarbeitet. Ist er nun bereit für den nächsten Karriereschritt? Sein Name wird bereits auf Schalke gehandelt.

Ben Manga ist das "Adlerauge" bei der Eintracht. Es ist kein Zufall, dass der Mann aus Äquatorialguinea bereits bei europäischen Spitzenklubs wie Sporting Lissabon und AS Rom für den Posten als Sportdirektor auf dem Zettel stand und nun auch in das Blickfeld in der Bundesliga rückt.