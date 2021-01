Ski alpin: Kira Weidle enttäuscht bei Super-G in Garmisch-Partenkirchen

Kira Weidle erlebt beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen eine herbe Enttäuschung. Im ersten von zwei Super-Gs ist sie weit von der Spitze entfernt.

Skirennläuferin Kira Weidle hat beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen eine herbe Enttäuschung erlebt. Beim letzten Weltcup-Wochenende vor der WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) kam die 24-jährige Starnbergerin im ersten Super-G am Samstag nicht über Platz 23 hinaus.