Alfred Gislason nimmt Uwe Gensheimer in Schutz und dämpft Olympia-Erwartung

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason will Deutschland zu Olympia führen © Imago

Alfred Gislason will im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio noch nicht von Medaillen sprechen. Auch weil ihm die Aufstellung der Abwehr Sorgen bereitet.

Von vier Teams lösen beim Turnier in Berlin zwei die Tickets für das geplante Mega-Event in Tokio im Sommer 2021. Die Gegner sind dann WM-Finalist Schweden, Ägypten und Slowenien - definitiv kein Selbstläufer.

Deshalb will Alfred Gislason von dem vom DHB ausgegebenen Ziel Olympia-Gold erst einmal nichts wissen. "Wir müssen da erstmal hinkommen, bevor wir über Medaillen reden", warnte der Isländer am Freitagabend in der Talksendung des deutschen Verbandes DHBspotlight.