Handball-WM: Schweden dank NFL-Trick und Bundesliga-Power im Finale

Schwedens Handballer greifen am Sonntag nach ihrem ersten WM-Gold seit 22 Jahren. Ihr Erfolgsgeheimnis: ganz viel Bundesliga-Power - und ein Knopf im Ohr.

Glenn Solberg ist bei der Handball-WM ein echter Hingucker. Klar: Seine Schweden greifen im Endspiel am Sonntag ( Handball-WM: Finale Schweden - Frankreich am Sonntag ab 17.30 Uhr im LIVETICKER ) gegen Titelverteidiger Dänemark völlig überraschend nach ihrem ersten WM-Gold seit 22 Jahren. Doch für Aufsehen sorgt der Coach der Skandinavier auch und vor allem wegen seines Knopfs im Ohr.

Nein, klärte der Norweger schließlich auf. Solberg, der in Ägypten sein erstes Turnier als schwedischer Nationaltrainer absolviert, bekommt aktuelle Beobachtungen und Taktikvorschläge von Teammanager Tobias Karlsson aufs Ohr.

Kniff aus der NFL hilft Schweden weiter

Ein weiterer Grund ist das Gütesiegel "Made in Bundesliga". Nachdem schon Solberg viele Jahre als Spieler in Nordhorn und Flensburg aktiv war, verdienen aktuell nicht weniger als zwölf Akteure im Kader der Skandinavier ihr Geld in Deutschland.