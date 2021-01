Serie A: Weston McKennie ist Opfer eines Einbruchs geworden

Weston McKennie ist Opfer eines Einbruchs geworden. Räuber brachen in die Villa des ehemaligen Schalker Mittelfeldspielers ein und entwendeten unter anderen Designerschuhe.

Während McKennie am Mittwochabend beim Coppa-Italia-Viertelfinale gegen Spal Ferrara (4:0) auf dem Platz stand, brachen Diebe in seine Villa in den Turiner Hügeln ein.