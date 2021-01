2. Bundesliga: Hamburger SV besiegt Paderborn, Kiel klettert

Der Hamburger SV verteidigt in der 2. Bundesliga die Tabellenführung souverän. Holstein Kiel gewinnt gegen einen Abstiegskandidaten und ist jetzt Dritter.

Der Hamburger SV hat in der 2. Bundesliga den nächsten Schritt Richtung Aufstieg gemacht!

Der Tabellenführer gewann am 19. Spieltag mit 3:1 (2:1) gegen den SC Paderborn und baute dadurch seinen Vorsprung auf den VfL Bochum auf vier Punkte aus. Der SCP bleibt im Mittelfeld der Tabelle ( SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga ).

Der HSV legte einen Traumstart in die Partie hin. Moritz Heyer (8. Spielminute) per Kopf nach einem Eckball und Sonny Kittel (21.) mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern besorgten die schnelle 2:0-Führung. Kittel profitierte bei seinem Freistoßtreffer von einer Lücke in der Mauer.