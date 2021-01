Bundesliga: RB Leipzig - Bayer Leverkusen 1:0 - Nkunku trifft

Leverkusen verliert den Anschluss

Während die Leipziger nach der überraschenden 2:3-Pleite beim FSV Mainz 05 zurück in die Spur fanden, kassierten die Leverkusener den nächsten Rückschlag. Nach nur einem Sieg in den vergangenen sieben Ligaspielen verliert die Werkself in der Spitzengruppe allmählich den Anschluss, am Sonntag könnte das Team von Peter Bosz auch noch aus den Champions-League-Rängen rutschen.