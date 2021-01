Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Augsburg 3:1, Haaland verschießt Elfer

Am 19. Spieltag gewann der BVB nach drei sieglosen Spielen in Serie trotz eines frühem Rückstands mit 3:1 (1:1) gegen den FC Augsburg und verbesserte sich dadurch in der Tabelle auf Platz fünf. Zudem gelang Dortmund die Revanche für 0:2-Niederlage in der Hinrunde. (Die Tabelle der Bundesliga)