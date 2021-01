Straßer bei Slalom in Chamonix in Lauerstellung

Strasser freute sich bei Schneeregen in Frankreich dennoch über eine "sehr stabile" Fahrt. "Ich wäre natürlich gern ein bisschen weiter vorn", sagte der 28-Jährige in der ARD. In den vergangenen Tagen war Straßer beim Nachtslalom in Schladming auf der Planai sowie beim Weltcup in Flachau nicht ins Ziel gekommen.