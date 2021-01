Bundesliga: Roman Bürki von Borussia Dortmund gegen Augsburg nicht im Kader

Hummels zu Olympia? So lief die DFB-Anfrage

Der 30-Jährige fällt wegen Schmerzen in der Schulter aus und wird durch Marwin Hitz ersetzt. Entsprechende Informationen der Bild -Zeitung kann SPORT1 bestätigen. Nachwuchstorhüter Luca Unbehaun soll als Backup auf der Bank Platz nehmen.

Für Bürki ist es das siebte Spiel in der laufenden Saison, bei dem er nicht zwischen den Pfosten steht. In 20 Spielen musste er bisher 27 Treffer hinnehmen. In sieben Spielen stand die Null.