Shkodran Mustafi wird mit FC Liverpool in Verbindung gebracht

Shkodran Mustafi wird nun auch mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht

Shkodran Mustafi hat bei Arsenal einen schweren Stand. Vor allem von die eigenen Fans sehen ihn kritisch. Nun wird er mit Liverpool in Verbindung gebracht.

Dabei ist die Personallücke in der Hintermannschaft von Trainer Jürgen Klopp unübersehbar. Immer wieder mussten in den letzten Monaten die Mittelfeldspieler Fabinho und Jordan Henderson auf ungewohnter Position aushelfen, um die etatmäßigen Abwehr-Hünen zu ersetzen.

Mustafi? Oder ein Spätzünder aus der MLS?

Allerdings wäre aber womöglich auch eine vorzeitige Auflösung des Vertrages möglich, sollte Liverpool tatsächlich auf die Gunners zukommen. Mustafi hat bei der Mannschaft von Trainer Mikel Arteta einen schweren Stand. Ob ausgerechnet er den Reds tatsächlich helfen könnte, ist fraglich. In England wird der Ex-Weltmeister sowohl von den Medien als auch von den Arsenal-Fans äußerst kritisch gesehen. Zuletzt wurde Mustafi auch mit dem FC Liverpool und der AS Rom in Verbindung gebracht.