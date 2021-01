Lindsey Vonn sorgt sich um den alpinen Skisport

Vonn sieht fehlende Superstars als Problem

Die Jugend müsse besser angesprochen werden, so Vonn: "Ich vermisse Innovation und den Austausch mit Fans. In den USA gibt es deshalb weniger Leute, die den Sport ausüben. Es wäre solch ein großer Markt, aber keiner kann den Sport hier verfolgen. Wenn heute in Werbung investiert wird, hilft das in der Zukunft." (Ski alpin: Rennkalender der Saison 2020/21)