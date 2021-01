ATP Cup: Alexander Zverev kritisiert Sonderbehandlung für Topstars

Alexander Zverev hat sich im Vorfeld des ATP-Cups in Melbourne (2. bis 6. Februar) kritisch zur Sonderbehandlung der Topstars in der Vorbereitung auf die Australian Open geäußert. ( Kalender der ATP-Saison 2021 )

"Ich denke, das war der einzige Fehler, den die Organisatoren gemacht haben", sagte der Weltranglistensiebte bei einer Pressekonferenz des deutschen Tennis-Teams am Samstag in Melbourne: "Die Spieler in Adelaide hatten mehr Trainingszeiten und mehr Freiheiten als die in Melbourne."