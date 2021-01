Antonio Cassano über Nutella-Problem und Zeit bei Real Madrid

Er selbst sagte nach seiner Karriere einst: "Ich bin das größte Talent der vergangenen Jahre, das alles weg geschmissen hat." Der heute 38 Jahre alte Ex-Stürmer war auf dem Platz an seinen besten Tagen ein Genie, abseits des grünen Rasens ließ er jedoch jegliche Disziplin vermissen.

Nun bestätigte Cassano diese Sichtweise einmal mehr selbst mit einer Anekdote aus seiner turbulenten Vergangenheit. In einem Gespräch mit dem ehemaligen Profi Christian Vieri auf dessen Twitch-Channel, an dem auch Fabio Cannavaro teilnahm, sprach der frühere italienische Nationalspieler über seine Zeit bei Real Madrid. Den Königlichen hatte er sich 2006 nach einem Wechsel von der AS Rom angeschlossen.