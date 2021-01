Star-Friseur Felix Hohleich über gestylte Fußballer während Corona

Neue Frisur! So vertreibt sich CR7 die Zeit in Quarantäne

Es ist die Adresse unter den Friseuren und Barbieren in der Domstadt: der Gentlemen Barber Clubs. Seit über fünf Jahren auch die Anlaufstelle für den Weltmeister von 2014, Lukas Podolski. Keiner kennt seine Vorlieben für die Frisur und den Bart so gut wie Geschäftsführer Felix Hohleich. "Ich schneide Lukas immer die Haare und sonst keiner. Das will er auch nicht", erzählt der 31-Jährige SPORT1 . Im Salon von Hohleich und seinem Geschäftspartner Elmar Heilf gibt es keinen klassischen Smalltalk, sondern ehrliche Gespräche - und immer ein Kölsch.

Hausverbot für Bundesliga-Konkurrenten

Hohleich kritisiert Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks

Als Antwort auf diesen Umstand hat auch der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks mit einem offenen Brief an den DFB-Präsidenten Fritz Keller reagiert. Hier wird der Profifußball zur Solidarität im Lockdown aufgerufen. Hohleich kritisiert dieses Verhalten stark, denn der Zentralverband habe "überhaupt keinen Bezug mehr zum aktuellen Friseur-Dasein und diese ganze Social-Media- und Fernsehvermarktung auch überhaupt nicht verstanden."

Auf der anderen Seite nimmt Hohleich die Profis auch in Schutz: "Aber der Profi-Fußballer ist eben auch eine eigene Marke und muss sich, gerade in den jetzigen Zeiten, positionieren. Ich weiß zum Beispiel, dass es Fußballvereine gibt, die sich eigene Barbiere und Friseure einkaufen."

Die Mannschaftsfriseure gehören in den jetzigen Zeiten zum offiziellen "Staff", sollen täglich auf COVID-19 getestet werden und den Spielern vor dem Spiel in der Kabine und in den Hotelzimmern die Haare frisieren, erzählt er. Ob Hohleich auch von einem Bundesligisten angefragt wurde, will er nicht verraten.